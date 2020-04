De klus is bijna geklaard: vanaf maandag onder het spoor door in Goes

Schuldhulp op de Bevelanden is hard nodig: ruim 200 huishou­dens geholpen in 2019

3 april GOES - Vrijwilligers hebben vorig jaar op de Bevelanden ruim tweehonderd personen of gezinnen met schulden geholpen. ,,Met name aan het eind van het jaar zagen we een piek’’, zegt Rien Heijboer van het Leger des Heils in Goes. ,,Toen waren we bij 95 hulpvragers tegelijk actief.’’