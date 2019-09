De kerk in ’s-Heer Hendrikskinderen heeft eindelijk weer een naam: Nicolaaskerk

Portret Stretch-onderneem­ster Karin Goulooze: ‘Jaag je dromen na, ook al ga je soms op je bek!’

19:11 GOES- ‘Ach, dat is vast een bevlieging', zei een belastinginspecteur die halverwege de jaren 80 poolshoogte kwam nemen bij het kledingwinkeltje dat Karin Goulooze op 18-jarige leeftijd runde op haar slaapkamer in Goes. De inspecteur had het mis. De slaapkamer werd later ingeruild voor een echt winkeltje. Nu, ruim dertig jaar later, zwaait de goedlachse inwoonster van Goes de scepter over zeven kledingzaken.