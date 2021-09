De heilloze weg van Trainews: wie wil nog adverteren in ‘besmette’ kranten van gereformeerde uitgever?

Video/poll Jacqueline Baaijens doet mee aan de World Cleanup Day: ‘Ik stoor me mateloos aan zwerfvuil in de natuur’

18 september Vandaag is het World Cleanup Day. In Zeeland gaan honderden vrijwilligers op pad om zwerfafval op te ruimen. Eén van hen is de milieubewuste Jacqueline Baaijens uit Goes die het jaar rond bij elke wandeling door de natuur een vuilniszak en dikwijls een afvalgrijper meeneemt. ,,Wietzakjes, wijnflessen, blikjes, mondkapjes en sigarettenpeuken, van alles kom je tegen.”