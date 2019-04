De groenteboer komt met een spectaculaire uitvouwkraam op de markt in Goes

‘Iedereen is doodsbang’ in de Zeeuwse weeshuizen in Sri Lanka

19:21 GOES - Angst heerst in de vier Sri Lankaanse weeshuizen van de Zeeuwse Stichting Netherlands Sri Lanka na de golf van aanslagen op kerken en hotels in het land. ,,De kinderen en het personeel zijn veilig, maar iedereen is doodsbang”, zegt bestuurslid Elsbeth Sanderse. Inmiddels staan de weeshuizen onder politiebescherming.