De grijze bak nog maar eens per vier weken legen? ‘Dat kan best’, zeggen veel Goesenaren

Liefst 2400 inwoners namen de moeite om een enquête in te vullen die de gemeente had uitgezet. En wat blijkt: 84 procent zegt dat het best zou lukken om de grijze bak met restafval nog maar één keer in de vier weken aan de straatkant te zetten om te worden geleegd. Van de 14 procent die daar anders over denkt, zegt een aantal mensen te maken te hebben met (veel) luiers of ander medisch afval. Mocht daar een oplossing voor komen, bijvoorbeeld in de vorm van een luier-inleverpunt, dan denkt een deel van deze groep wél een stuk positiever over het idee om de grijze bak nog maar eens per vier weken te legen.