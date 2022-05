De Goese sushi-liefhebber heeft keuze te over, de ene na de andere sushibar opent de deuren

Aan de zuidwestkant van de binnenstad hebben twee nieuwe sushi-restaurants zowat gelijktijdig de deuren geopend. Op de ramen van het hoekpand aan de Dam in Goes werd de komst van Sushi Sense al een paar maanden aangekondigd. In het pand zat eerder nog lunchroom De Dam. ,,In januari hebben we het overgenomen en zijn we gaan verbouwen’’, vertelt Alex Xu, die de sushizaak samen met een paar compagnons uitbaat. ,,We hebben tijdens de bouw wat tegenslagen gehad, maar zijn nu eindelijk open.’’