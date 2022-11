De Goese Oostvest wordt weer verlicht, maar deze keer een dag korter en niet meer tot middernacht

De wens om alle Goese vesten in de schijnwerpers te zetten, gaat nog even niet in vervulling. Maar de Oostvest vormt volgende maand weer wel het decor van het geliefde evenement Veste Verlicht.

,,De vorige twee edities vonden plaats in april en oktober, daarom hebben we deze keer voor december gekozen’’, zegt Rob de Muynck, die in de werkgroep zit die het evenement voorbereidt. ,,Zo krijg je toch weer een ander beeld. Zo zullen de bomen straks grotendeels kaal zijn, wat in oktober nog niet het geval is. Ik denk dat het een prachtig beeld geeft als zo'n boom met al z'n kale takken straks van onderaf wordt belicht.’’

Zeeuwse knopen

Daar waar bij de editie van 2019 nog tien kunstenaars de kans kregen om mee te doen, zullen volgende maand vooral het licht en de bomen zelf de kunst zijn, soms ondersteund door muziek. Het bedrijf Vievents Event neemt de verlichting voor z'n rekening. Er zullen wat minder objecten te zien zijn. ,,Maar er is nog wel wat, hoor’', benadrukt Annelies Baarends, die ook in de werkgroep zit. ,,Zo drijven er bijvoorbeeld twee grote Zeeuwse knopen in het water. Ook de bekende paraplus hangen er weer.’’

Volledig scherm Beeld van Veste Verlicht in 2017. © Johan Van Der Heijden

Het wordt de vierde editie van Veste Verlicht. Na de eerste editie aan het begin van de eeuw bleef het jaren stil. In 2017 herleefde het evenement in het kader van het themajaar Goes-Azië. In 2019 was ‘goud’ het thema. De organisatie (een werkgroep van de stichting Rondom de Stenen Brug in samenwerking met Sticht Licht) heeft dit jaar overigens serieus getwijfeld of ze het evenement wel door moest laten gaan. ,,We zitten tenslotte midden in een energiecrisis’’, zegt Baarends. ,,Moeten wij hier dan de lichten zo uitbundig aanzetten?’’

Quote Dat we de hele veste verlichten, gaat nog een keer gebeuren, hoor! Annelies Baarends, Organisatie Veste Verlicht

Er is een tussenweg gevonden. Het evenement is een dag ingekort en duurt nu van donderdag tot en met zaterdag. De zondag was toch altijd al wat minder druk. Bovendien gaan de lichten straks alle drie de dagen om tien uur 's avonds uit, in plaats van pas om middernacht. ,,Bovendien gebruiken we ledverlichting, waardoor het energieverbruik beperkt zal zijn’’, aldus De Muynck.

Volledig scherm Beeld van Veste Verlicht in 2019. © Marcelle Davidse

Het evenement vindt plaats op 15, 16 en 17 december. Bezoekers kunnen dan een wandeling langs de Oostvest maken. Die is elke dag vanaf 16.00 uur helemaal verlicht, van het ceresbeeld tot aan De Bult. Elke dag heeft een thema gekregen. De donderdag staat in het teken van 'zen’. Het is dan rustig en sfeervol. Onder meer het carillon van de kerk wordt bespeeld. Op de vrijdag is er een lampionoptocht. De zaterdag staat in het teken van muziek en dans. Op balkonnetjes en in voortuinen van woningen aan de veste zullen onder meer bandjes optreden. Het overkoepelende thema dit jaar is Europa. Onder meer stukken die al gebruikt zijn bij eerdere activiteiten van het themajaar Goes-Europa - bijvoorbeeld uit het theaterspektakel - zijn te zien tijdens Veste Verlicht.

Verkeersregelaars

De organisatie van Veste Verlicht heeft nog altijd de wens om een keer alle vesten, dus ook die aan de westkant van de stad, te verlichten tijdens het evenement. Maar deze keer zat het er nog niet in, onder meer vanwege de kosten. ,,Maar dat gaat nog een keer gebeuren, hoor!’', zegt Baarends strijdlustig. Voor de komende editie kunnen de organisatoren nog wat extra handjes gebruiken. Bijvoorbeeld verkeersregelaars of mensen die folders uitdelen of lichtjes verkopen. Wie wil helpen, kan zich melden via www.vesteverlicht.nl.

Aan de gemeente hebben de organisatoren overigens ook nog wel een verzoek: maak de verlichting van de Stenen Brug, die het al een tijdje niet meer helemaal doet, nog vóór half december in orde. ,,Dat is wel zo mooi.’’