De Goese kermis is terug waar hij hoort: In de binnenstad

Mijn favoriet Klein zwart-wit gelukje: vegan softijs

GOES - Help, ik krijg keuzestress. Ik kwam naar Goes voor een ijsje. Maar toen zag ik de lijst met vegan drankjes die ze maken. Latte, ijskoffie (jummie), koffie verkeerd, verse muntthee. En dan zwijg ik nog maar over de heerlijk ogende muffins en verse cake. Zal ik?

6 augustus