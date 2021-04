De glazen deur van de Mariagrot in Heinkenszand is vernield

video Brand met dodelijke afloop maakt indruk: ‘Ik dacht: wie maakt er zo laat nog zoveel kabaal?’

13 april KAPELLE - ,,Het is triest, echt een drama”, zegt één van de aanwonenden van het C.D. Vereekeplein in Kapelle. Maandagavond kwam een buurman om het leven bij een brand in zijn woning. ,,Hij was gehandicapt en is waarschijnlijk niet weg kunnen komen.”