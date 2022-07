De familie Mol restaureert oldtimers als gezinshobby: eens iets anders dan een spelletje aan de keukentafel

Een gezinshobby, dat is de restauratie van oldtimers in korte tijd geworden voor Rinus Mol, zijn zonen Han, Joost en Daan en zijn vrouw Corina. Ruim een jaar geleden begon het, toen de zonen van Rinus via Marktplaats een oldtimer op de kop tikten om eens lekker aan te knutselen. Van het één kwam het ander. Inmiddels staan er vier oude Fiats op het erf in Bakendorp. De paar exemplaren die uit elkaar liggen, niet meegerekend.

Eerst orgels, toen oldtimers

Het was niet eens een vooropgezet plan om op deze manier met oldtimers aan de slag te gaan. Het was meer ‘van het één komt het ander’, geeft Rinus aan. Een kwestie van ‘gewoon doen’. Dat hij eerder al een poosje eigenhandig orgels in elkaar zette, scheelde wel. ,,Dat was een combinatie van ambacht en techniek. Net als bij de oldtimers. Die combinatie vind ik mooi.” Eén orgel staat in huis. ,,Soms zitten we er met z’n allen omheen. Corina speelt dan, en dan gaan we samen zingen.” Er komt een indrukwekkend geluid uit, zo blijkt als Corina tussendoor een demonstratie geeft.