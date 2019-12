De duurste legodozen voor een prikkie in huis, Kees Kok uit Krabbendijke regelt het gewoon

Movin’ on met Steffen Morrison in ’t Beest

1 december GOES - Met ijskristallen op de ruiten en temperaturen rond het vriespunt is het binnen prima vertoeven vanavond bij Poppodium ’t Beest in Goes. Daar is het ‘soul-night’ met Steffen Morrison. Weet hij samen met zijn band, het publiek warm te krijgen en te houden?