De Colijnsplaatse Dagen zijn terug; Heet en druk, maar vooral erg gezellig

Vraag maar aan clown Cees. Die zit er maar zieligjes bij in zijn podiumwagen. Hij is helemaal uit Veldhoven naar Colijnsplaat gekomen om de kinderen te vermaken. Maar de bankjes voor zijn podium zijn akelig leeg. ,,Het is veel te warm, je kan die kinderen hier geen half uur in de zon laten zitten. Ik doe nu maar kortere spelletjes, zoals de spiraal. Ik had ook een danswedstrijd voor kinderen. Daar konden ze een heel mooie beker mee winnen. Maar die kinderen gaan nu niet dansen."