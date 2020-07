De ChristenUnie is klaar met ‘bange politiek’: Reimerswaal, toon eens lef!

De raad van Reimerswaal is al weer twee weken met reces, maar dat is voor de ChristenUnie geen reden om de teugels te laten vieren. Sterker nog, de fractie is druk bezig hoofdpijndossiers waarbij in hun ogen een verkeerd besluit is gevallen terug op de agenda te zetten. ,,We zijn verontrust”, zegt Andries Jumelet. ,,Hoe komt het dat de raad zo’n bang en negatief stelletje is geworden? Dat heb ik in de 23 jaar dat ik in de raad zit nog niet meegemaakt. Hebben we als Reimerswaal nog een stem of laten we ons ringeloren door de gedeputeerde?”