De buurtbus houdt Waarde al veertig jaar leefbaar

WAARDE - Het is één van de rustigste lijnen van Zeeland, maar voor veel Waardenaren is de buurtbus onmisbaar om naar school te gaan of boodschappen te doen. Dankzij zo'n twintig vrijwilligers, rijdt de bus al veertig jaar naar de omliggende dorpen. ,,Als de dienstregeling het toelaat, zetten we passagiers soms zelfs voor de deur af.”

Woensdagochtend, 9.30 uur. Stipt op tijd arriveert vrijwillig chauffeur Ko Remijn op station Kruiningen-Yerseke. De lucht klaart net weer op, onderweg heeft hij een paar flinke stortbuien op het dak van z'n Mercedesbus gekregen. ,,Met dit weer hebben we meestal veel klanten. Toch heb ik er vandaag nog maar twee gehad. Ze hadden die buien ook niet zo vroeg afgegeven hè?”

De gepensioneerde landbouwer rijdt al vier jaar op de buurtbus. ,,Onze passagiers bestaan voor twee derde uit scholieren”, vertelt hij terwijl hij koers zet naar Kruiningen. Zonder buurtbus zouden ze zo’n 2,5 kilometer moeten fietsen naar de dichtstbijzijnde halte: Luchtenburg aan de Oude Rijksweg. Sinds dit jaar kunnen ze daar overstappen op scholierenlijnen. Wie met de trein naar school wil, rijdt door tot station Kruiningen-Yerseke of Krabbendijke.

Ideaal

Als de bus even later Waarde binnenrijdt, stapt een studente van het Hoornbeeck College in Goes in. Ze vindt de buurtbus ideaal. ,,Alleen als het mooi weer is, ga ik op de fiets naar school. Op dit soort dagen ga ik met de bus. Hij stopt voor de deur en omdat ik een ov-kaart heb, is het nog gratis ook.” Ze kent de meeste chauffeurs ondertussen wel. ,,Een vriendin woont in de polder. Zij wordt soms zelfs thuis afgezet. Een grote bus zou dat nooit doen!”

Remijn beaamt dat, maar stelt dat hij de dienstregeling wel altijd in de gaten houdt. ,,Nu moeten we bijvoorbeeld zorgen dat de op tijd op het station in Krabbendijke zijn.” Dat blijkt nog best een opgave. Als de bus de Spoorlaan opdraait, zakken de slagbomen al. ,,Ik hoop maar dat ze het haalt”, zegt Remijn terwijl zijn passagier een sprintje trekt. ,,Misschien maar eens aangeven dat de dienstregeling op dit punt iets verruimd moet worden.”

Heel vriendelijk

De 72-jarige Waardenaar kent inmiddels z'n vaste klanten. De meeste komen voorin de bus zitten. ,,Vooral oudere mensen vinden het leuk om een praatje te maken. Soms doen ze tijdens een ritje hun hele leven uit de doeken”, zegt Remijn terwijl de bus Rilland binnenrijdt. Asociale jeugd heeft hij nog nooit meegemaakt. ,,Wat me opvalt is dat de jongelui heel vriendelijk zijn. Ze zeggen altijd bedankt en wensen je een fijne dag. Het komt zelden voor dat iemand nors is.”

Na een koffiepauze bij het Shell-station in Rilland, meldt Remijn zich via het scherm aan voor zijn laatste rit van de dag. Vanmiddag neemt één van zijn twintig collega's het over. Maar niet voordat hij met de bus de warme maaltijden van Maaltijd Thuis vanuit Ter Weel in Krabbendijke heeft rondgedeeld op Waarde. ,,Soms is het er maar één, dan zijn het er weer vijf. Ik vind het erg leuk dat dit bij het werk zit. Die enkele ochtend dat je niet één passagier hebt gehad, weet je toch dat je niet voor niets hebt gereden.”