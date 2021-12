De Buffer zoekt altijd naar meer spoorsfeer: eten kan nu ook in een treinwagon

Wie zijn restaurant uitbreidt, kan een aanbouw maken, of de boel herinrichten. Bij De Buffer in Hoedekenskerke bedachten ze wat anders: daar zetten ze een wagon tegen het restaurant aan.

Wie weet dat De Buffer onderdeel is van ‘treinenpark’ De Pluimweide aan het eind van de lijn van de Stoomtrein Goes-Borsele, kijkt daar natuurlijk niet van op. Maar leuk blijft het. Het restauratierijtuig is inmiddels klaar, en wacht op het eind van de lockdown en daarmee op de eerste gasten.

Vrijwilliger Rinus de Bart en Buffer-beheerder Rob van Peenen laten de nieuwe aanwinst zien. Die staat bijna tegen De Buffer aan. Veertig mensen kunnen er straks tegelijkertijd een hapje eten of een drankje doen.

Er zat niks meer in

De wagon werd in Duitsland gekocht en daarna naar spuiterij De Muynck in Borssele gebracht, waar hij een nieuwe laag kreeg. Sinds het voorjaar staat het rijtuig in Hoedekenskerke, op een stuk rails dat er speciaal voor werd neergelegd. In de wagon werd letterlijk álles aangepakt. ,,Er zat niks meer in", verklaart De Bart. ,,Je keek zo op de ijzeren balken van de onderkant. Aan het begin moest je uitkijken waar je liep.”

Na heel wat uurtjes zwoegen door de vrijwilligers ziet het rijtuig er nu bijzonder uitnodigend uit. De karakteristieke roodleren treinbanken zijn echt: ze komen uit de eerste lichting dubbeldekkers van NS, die onlangs gesloopt werden. Schemerlampjes en gordijntjes zorgen voor een knusse sfeer. De Bart klopt tegen een wand. ,,Allemaal eikenhout. Hartstikke duur, maar wel goed natuurlijk.”

En er zit airco in de wagon. ,,Dat is wel zo fijn als het straks 30 graden is en je hier tussen al dat ijzer zit”, verklaart De Bart. Om die reden is ook de hele wagon geïsoleerd. ,,Plafond, vloer, muren: alles. En we hebben er dubbelglas in gezet. De originele ramen kon je openschuiven. Maar we weten uit ervaring dat die lastig te onderhouden zijn.”

Op het perron komt een terras

De komende maanden wordt de wagon verbonden met De Buffer. ,,We breken een stuk muur uit het restaurant, er komt dan een glazen wand waardoor het rijtuig goed te zien is", vertelt Van Peenen. Een kleine glazen gang verbindt het restaurant straks met de ingang van de wagon. Ervoor wordt een perron aangelegd, dat gaat dienen als terras. Erboven komt een deel van de perronoverkapping van Utrecht Centraal dat de SGB ooit kocht. En vóór de wagon zetten de mensen van de SGB een stoomlocomotief neer. ,,Die staat nu in Goes. We zoeken er al lang een functie voor. Hij wordt nu hufterproof gemaakt, en dan kan-ie naar hier komen.”

De komst van het nieuwe rijtuig past in een breder plaatje dan alleen ‘leuk en uitnodigend’. De SGB wil ook proberen om meer mensen te trekken naar De Buffer. ,,We moeten het nu vooral hebben van de dagen dat de treinen rijden", zegt De Bart. ,,We willen proberen om daar wat minder afhankelijk van te worden. Door ons gebouw vaker te verhuren voor partijen en feesten bijvoorbeeld. Maar ook gewoon door meer dagjesmensen hier rechtstreeks naar toe te krijgen.”

Spoorwegsfeer in De Buffer

Uitbreiding van de horecamogelijkheden past daarbij, net als de verdere opwaardering van De Buffer, die net achter de rug is. ,,Het gebouw heeft wat meer een spoorwegsfeer gekregen", legt Van Peenen uit. Gasten kunnen nu zitten in houten treinbanken uit de jaren dertig, en in dezelfde soort roodleren banken als in het nieuwe rijtuig staan. Verder werden onder meer de keuken, souvenirhoek en kinderhoek aangepakt. Meer zitplekken vraagt ook om meer parkeermogelijkheden, dus wordt op een grasveld achter de wagon straks ook nog een parkeerterrein aangelegd.