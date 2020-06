Dax Hovius uit Kapelle beleeft hectische dag na winnen van The Voice: ‘Het is nu echt ontploft’

Borsele weigert zich in financiële afgrond te storten voor samenwer­kings­ver­ban­den

5 juni HEINKENSZAND - Borsele weigert om zich in de financiële afgrond te storten voor de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Want zomaar bijna twee miljoen extra per jaar aftikken voor sociale taken als leerlingenvervoer, jeugdzorg of huishoudelijke hulp kan niet. ‘Ga eerst maar bezuinigen’, is de boodschap aan de samenwerkingsverbanden.