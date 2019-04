Dat is één. Nu moet het tweede spoordek nog op zijn plek. Goes loopt uit om het te zien.

Video Tijs van Duivendijk uit Kloetinge strandt in Voice Kids

12 april KLOETINGE - Het is Tijs van Duivendijk niet gelukt om een ronde verder te komen in het televisieprogramma The Voice Kids. De 14-jarige inwoner van Kloetinge strandde vanavond in de ‘battles', waarin hij het moest opnemen tegen twee andere kandidaten: Claude en Benjamin.