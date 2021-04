Dappere Goesenaren eten stinkvis voor de horeca: ‘Het was echt enorm ranzig’

opinie ABT laat stem van zijn kiezers niet horen

8 april De Thoolse partij ABT (Algemeen Belang Tholen) neemt normaal geen blad voor de mond en vindt dat het geluid van de burger wel wat steviger gehoord mag worden in het gemeentehuis. Des te opmerkelijker is het dat de fractie woensdagavond zweeg in de commissievergadering waar gesproken werd over de (nood)opvang van asielzoekers.