Daniël van Iwaarden: zakelijk en principieel, ook als het moeilijk wordt

Middelbare scholen in Goes vragen nieuwbouw, Kloetingse­school krijgt er twee lokalen bij

16 september GOES - Het Ostrea Lyceum en het Calvijn College in Goes krijgen misschien nieuwe schoolgebouwen. De gemeente bekijkt de komende tijd of ze aan de verzoeken van de scholen kan voldoen. Zeker is wel dat de nieuwe Kloetingseschool (nog maar anderhalf jaar open) al een permanente uitbreiding krijgt.