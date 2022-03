Dancetour komt dit jaar weer niet naar Goes

Dancetour is voor het eerst ook niet meer gratis: toegang kost 12 euro in de voorverkoop. De langdurige onzekerheid vanwege de Covid-regels heeft het onmogelijk gemaakt het evenement ook in Goes te organiseren, meldt Stichting Dancetour. Komende week wordt het programma voor Dancetour in Breda bekendgemaakt, vrijdag 25 maart begint de verkoop.