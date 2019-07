Dancetour Goes is ‘één en al gezelligheid’

De 18-jarige Willemijn Noordzij uit Kapelle en haar vriendinnen zijn het er unaniem over eens: Dancetour is vooral leuk omdat het er zo gezellig is. Dat de meiden net te laat zijn voor hun favoriet op het programma, Josylvio, maakt hen dan ook niets uit. ,,We gaan ook wel eens naar Dancetour in Breda en Tilburg, maar hier in Goes is het leuker, omdat je allemaal bekenden tegenkomt. Iedereen kent iedereen.”