Da Mario zit weer op dezelfde plaats, maar is nu helemaal anders - op de bar na dan

1 oktober GOES - ,,Dit boek is een prangend tegengeluid, tegen het ‘tijdperk van de sterke man’ waarin we leven. Waarin succesmensen succesvoller worden, populaire mensen hun podium makkelijk opeisen, en de buitenbeentjes en minder fortuinlijke mensen steeds onzichtbaarder worden en op zichzelf zijn aangewezen.” Alain Verheij, theoloog en lid van het theologisch elftal van Trouw, was deze week te gast bij de Koperen Tuin in Goes om te spreken over zijn boek Ode aan de verliezer.