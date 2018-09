D66: waarom moest azc Goes dicht?

DEN HAAG - De Kamerfractie van D66 wil van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Justitie en Veiligheid) weten waarom juist het asielzoekerscentrum in Goes is gesloten.

Zondag 19 augustus vertrokken de laatste bewoners van het azc in Goes. Omdat er minder vluchtelingen naar Nederland komen, schieten er locaties over.

De sluiting leidde in Goes tot veel protesten. Daar wil D66 meer van weten. Het sluiten en openen van een azc heeft namelijk sociaal en maatschappelijk grote effecten op gemeenten, vrijwilligers en omwonenden, aldus de partij. Wegen die mee als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een locatie sluit, is de vraag aan Halbers.

Inburgering