D66: ‘Voeg Kapelle en Borsele samen’

Bouwkavels in Reimers­waal zijn op, behalve in Hansweert

5 december KRUININGEN - Je droomhuis bouwen op een lapje grond van de gemeente Reimerswaal? Dat kan de komende jaren alleen maar in Hansweert. In alle andere dorpen is de bouwgrond helemaal op of komen op z'n vroegst in 2020 weer vrije kavels in de verkoop.