D66 Noord-Beveland wil duidelijkheid over lage verkoopprijs woning

Het draait allemaal om een woning aan de Ringweg in Colijnsplaat. Die woning werd in 2011 door de gemeente Noord-Beveland aangekocht omdat er lagen plannen voor de ontsluiting van de de Valkreek en het pand stond in de weg. ,,Maar de plannen zijn veranderd, deze ontsluiting kwam er niet meer", zegt Lelkens van D66. En daarom is het pand in 2014 weer verkocht. ,,Voor bijna 250.000 euro minder dan de aankoopprijs", zegt hij. Lelkens snapt dat de gemeente er vanaf wilde. ,,Maar er is geen makelaar ingeschakeld en geen taxatie geweest.” Lelkens wil weten waar dat grote prijsverschil vandaan komt. En hoewel het al best een aantal jaren geleden is, ziet hij het toch als zijn controlerende taak om uit te zoeken wat de beweegredenen destijds waren. ,,Het is toch een substantieel bedrag aan gemeenschapsgeld.". Hij betoogde dat de WOZ-waarde destijds aanzienlijk hoger was.