CU Reimerswaal verbolgen over brief Cedrah in Yerseke

YERSEKE - Andries Jumelet maakt zich zorgen over de komst van de reformatorische zorginstelling Cedrah naar Yerseke. Het ChristenUnieraadslid is verbolgen over de brief die de organisatie in de omgeving heeft bezorgd. ,,Het lijkt of alles al in kannen en kruiken is."