CU Reimerswaal: 'Lokale democratie moet radicaal anders'

YERSEKE - Inwoners én raadsleden van Reimerswaal moeten de baas worden in de gemeente. Dat kan door een breedgedragen raadsagenda op te stellen in plaats van een 'wurgakkoord' tussen coalitiepartijen te sluiten. En door wethouders op deskundigheid te selecteren in plaats van hun plek op de kieslijst leidend te laten zijn.

Het zijn twee concrete voorstellen uit een plan van de ChristenUnie om de lokale democratie radicaal op de schop te nemen. Raadsleden Huib Bouwman en Andries Jumelet vinden dat het tijd is om het dualisme écht in te voeren in Reimerswaal. ,,Als oppositie zitten we er vaak voor spek en bonen bij", zegt Jumelet. ,,Ik heb het gevoel dat we soms beter kunnen gaan vissen met elkaar", vult Bouwman aan.

Volledig scherm Huib Bouwman © Joeri Wisse In de praktijk worden alleen 'boterzachte voorstellen' van de oppositie door coalitiepartijen gesteund, ervaren de CU-raadsleden. Bouwman: ,,Veel onderwerpen zijn in het coalitieakkoord tot in detail dichtgetimmerd. Dat werkt verlammend." Zowel de mening van de burgers als die van de raadsleden doet er op onderwerpen als de bouw van de kerk in Yerseke of de subsidie aan Podium Reimerswaal helemaal niet meer toe, vinden Bouwman en Jumelet.



Ze pleiten voor een raadsagenda, die vlak na de verkiezingen door álle partijen wordt vastgesteld. ,,Daar staan onderwerpen op die de komende jaren belangrijk vinden. Het college van burgemeester en wethouders kan daar mee aan de slag, nadat ze naar de burgers hebben geluisterd", aldus Jumelet.

'Steen in de vijver gooien'

Als het aan de ChristenUnie ligt, stelt de gemeenteraad ook 'profielen' vast waar twee ('dat is meer dan genoeg voor Reimerswaal') wethouders aan moeten voldoen. Bouwman: ,,Iedereen kan daar kandidaten voor aandragen. Het mogen ook mensen zijn van buiten de politiek of van buiten Reimerswaal." Jumelet: ,,We willen niet van de huidige wethouders af, maar wel van het automatisme waarmee ze naar voren worden geschoven door hun partij."