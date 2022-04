Crost de Goese jeugd straks over een pumptrack? Gemeente maakt werk van urban-sportpark

Bijzonder autopoets­be­drijf in Goes wordt veel groter: ‘Maar ik zal nooit de man in pak worden’

GOES - Autopoetsbedrijf Sleutelen aan Vermogen in Goes wordt flink groter. ,,Maar ik beloof dat ik nooit de man in pak zal worden’’, zegt oprichter Leonard Koppelaar.

8 april