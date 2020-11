Corrinda uit Goes wil lichtjes in heel veel voortuinen: ‘Het geeft vrolijkheid en hoop’

Corona-sneltest­straat Wemeldinge draait op volle toeren: ‘Ze doen wat ze beloven’

23 november WEMELDINGE - ,,Dit is keurig geregeld allemaal.” Yersekenaar Cor Poppe is tevreden over de corona-snelteststraat in Wemeldinge. Vanmiddag liet hij zich testen. ,,Ik heb me aangemeld via de website. Daar vul je een tijd in en dan krijg je netjes een bevestiging. Op de aangegeven tijd rijd je er naartoe en dan ben je gelijk aan de beurt. Een goeie twintig minuten later rijd je alweer weg. Met de uitslag op zak.”