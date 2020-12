Coronatest brengt leven in de Zeelandhallen

GOES - Het is gedaan met de rust in de Zeelandhallen in Goes. De oorzaak van bedrijvigheid is dezelfde als die van de stilte in het afgelopen jaar: de coronapandemie. De GGD Zeeland neemt maandag 14 december de Zeeuwse XL coronatestlocatie in gebruik. Als eind deze maand ook de sneltesten er zijn, kunnen in de Zeelandhallen 1800 mensen per dag terecht.