Coronanozems uit Heinkenszand herontdekken de brommer: 'Heerlijk, die geur van tweetaktbenzine in je neus’

Thoolse bloemen­pracht duurde extra lang, maar is nu echt voorbij

14 mei OUD-VOSSEMEER - Zo veel volk als dit jaar heeft bollenkweker Simon de Jong nog nooit gezien bij zijn akkers. ,,Het was echt súper druk. Soms stonden er wel tien of twintig auto’s langs het veld. Het was zelfs zo gek dat er twee dagen geleden een vrouw uit Roosendaal stond. Die had het op Facebook gezien en was speciaal met de bus, de trein en weer de bus naar Oud-Vossemeer gekomen om foto's te maken. Ongelofelijk!”