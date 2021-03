‘Coronakampioen’ of niet, Reimerswaalse gemeenteraad vergadert fysiek

REPORTAGE Wie komt er straks huilend binnen, als de bruiloft wéér niet doorgaat? Wedding­plan­ner Marjanne: ‘Dat raakt ons echt’

27 maart Een feest afzeggen is één ding. Maar een bruiloft verzetten? Dat is schakelen op het allerhoogste niveau. Sinds corona is het schuiven geblazen met data, bruidstaart, bloemen en band. ,,Je moet alles een keer meemaken in je leven, maar deze stond niet op mijn bucketlist.”