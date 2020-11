Corona-snelteststraat Wemeldinge draait op volle toeren: ‘Ze doen wat ze beloven’

Middelbur­ger ‘geschokt’ over arrestatie bij Vrijheids­mars Goes: ‘Ik heb absoluut geen Hitler­groet gebracht’

22 november GOES/MIDDELBURG - Maarten Horst, de 43-jarige man die zaterdagmiddag is aangehouden tijdens de Vrijheidsmars in Goes, ontkent met klem een Hitlergroet te hebben gebracht. ,,Dat is iets wat ik nooit zou doen”, zegt de Middelburger. Hij is ‘behoorlijk geschokt’. ,,Wat is er gebeurd met het tolerante Nederland waar je veilig kunt demonstreren?”, vraagt hij zich af.