Corona komt zelfs onneembare vesting Cederhof binnen: ‘Het piept en het kraakt’

Museum in Goes krijgt misschien nieuwe locatie: stadhuis en Grote Kerk in beeld

GOES - Het pand van Historisch Museum de Bevelanden in Goes is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Maar het is de vraag of die er gaat komen. De verplaatsing van het museum naar bijvoorbeeld het oude stadhuis aan de Grote Markt of de Grote Kerk is ook een scenario dat serieus wordt bekeken door de betrokken partijen.

18 november