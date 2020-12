Consument loopt deur kaasboerderij plat

Primera-win­kel in Goes sluit zaterdag al: ‘Met alleen een pakketpunt red je het niet’

19 december GOES - Koopzondag? Nee, Frans Lameijn van de Primera-winkel in Goes is er klaar mee. Hij draait zaterdagmiddag gedecideerd de sleutel om. Voor ruim vier weken. ,,Ja, ik mag openblijven als pakketpunt, maar dat heeft geen zin als je geen boek mag verkopen, maar wel iemand een boek mag laten ophalen dat online is besteld. Dit is niet aan klanten uit te leggen.”