Compliment voor niet-aflatende inzet voor schone zee en strand

Het provinciebestuur deelt deze week complimenten uit aan mensen en organisaties die afgelopen jaar een bijzondere prestatie geleverd hebben. De tweede pluim is voor Monique Jankowski uit Goes.

Het is al meer dan tien jaar geleden dat Monique Jankowski uit Goes serieus werk ging maken van het opruimen van de troep op de Zeeuwse stranden en oevers. Ze was van meet af aan betrokken bij het burgerinitiatief Doe Mee, Verlos de Zee. Sinds een aantal jaren is het een landelijke stichting.

Nog altijd veel troep in het water

Ze is blij met het Zeeuws Compliment dat zij, en met haar de tientallen vrijwilligers van de stichting, van de provincie krijgen. ,,Het brengt het probleem weer eens onder de aandacht.” En dat is nodig, want nog altijd wordt er ontzettend veel troep in het water gegooid.

,,Wij zijn de ogen en oren van het strand en de zee”, zegt Monique. En misschien ook wel de spreekbuis. Op de Zeeuwse stranden en oevers staan inmiddels zo’n honderd jutbakken waarin blikjes, plastic bakjes, flessen, resten van netten(pluis) en wat er al niet meer aanspoelt kan worden weggegooid.

De jutbakken als stille getuige

De hoeveelheid afval heeft Monique de afgelopen jaren niet zien afnemen. ,,Maar steeds meer mensen zijn zich bewust van het feit dat afval in zee een groot probleem is.” De inhoud van de jutbakken is de stille getuige van de vervuiling van de zee. ,,De jutbakken maken het probleem zichtbaar.”

In Zeeland zijn nu zo’n zestig jutters via de stichting actief. De meesten zijn wekelijks in touw om de rommel langs de waterkant opruimen. Zelf jut Monique als het even kan één keer per week afval. Vorige week ruimde ze nog kilo’s vuurwerkafval langs de Oosterschelde op. ,,En dat is nota bene een stiltegebied.”

