Commissariaat zet licht op groen voor nieuwe Bevelandse streekomroep

Paard Isa (6) wint prijs na prijs bij Zeeuwse dressuur. Een dag later is ze dood

21:19 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Een droomtoernooi veranderde zaterdag in een hel voor amazone Wilma Salm (29) uit Goes. Ze won prijs na prijs bij een Zeeuwse dressuurwedstrijd met haar 6-jarige paard Isa. Een dag later was het edele dier dood.