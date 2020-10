Coffeeshop High Life: ‘Weren van buitenlanders is slecht voor imago van Goes’

Tijdelijke kleding­bank in Goes is een succes

13 oktober GOES - Een schot in de roos. Zo kun je de tijdelijke winkel van de Kledingbank aan de Marconistraat in Goes wel noemen. Verdeeld over twee dagen, dinsdag en woensdag, kunnen meer dan 450 uitgenodigde kinderen en volwassenen uit minima-gezinnen er terecht.