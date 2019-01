Coderdojo Goes leert kinderen programmeren en games maken

Kan Noord-Beveland de streekom­roep ook voor de andere vier gemeenten tegenhou­den?

10:25 WISSENKERKE - In de gemeenteraad van Noord-Beveland is verwarring ontstaan over een aanvraag van Streekomroep De Bevelanden. Die omroep wil de lokale radiozender worden voor Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Maar wat nu als één van de vijf gemeenten niet mee wil doen?