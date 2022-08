Coby, het gezicht van dorpshuis Kats, vertrekt na 38 jaar trouwe dienst

,,Jeetje, er is zoveel gebeurd", zegt Coby Knip op de vraag wat voor haar mooie momenten zijn geweest. ,,Nou", zegt ze. ,,Wat wel heel leuk was, was dat de jeugdsoos op een gegeven moment zelf dingen ging organiseren. Wat met muziek en zo en toen hebben ze een keer Pater Moeskroen gecontracteerd. Die hadden toen een hitje. Nou het halve dorp stond op z'n kop.” Ze lacht. ,,We moesten natuurlijk afwachten hoeveel mensen zouden komen. Je had nog geen sociale media, dus je zette een advertentie. Maar ze stonden buiten in de rij, zo druk was het. We hebben zelfs de huisarts moeten bellen omdat mensen onwel werden want het was heel warm die dag."