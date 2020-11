Coalitiepartij VVD kraakt bouwbeleid in Goes: ‘We hebben de boot gemist’

Het is ferme taal voor een coalitiepartij. De vierkoppige fractie vindt dat het tijd is voor actie, omdat Goes al te lang achter de feiten zou aanlopen. Nieuwbouwwijk Mannee is voltooid, terwijl Aria en Goese Diep langzaam vollopen. Een nieuwe uitbreidingswijk is nog niet in beeld. ,,Zelfs als we daar nu werk van maken, zijn we eigenlijk al te laat, want je bent een paar jaar verder voor er wordt gebouwd”, zegt raadslid Gert Kruitbosch.