Coalitie in Kapelle is zo goed als rond: VVD, CDA en PvdA gaan het samen doen

KAPELLE - De kans is groot dat er op zeer korte termijn een nieuwe coalitie is in Kapelle. De gesprekken tussen VVD, CDA en PvdA verlopen dusdanig soepel dat misschien al eind deze week het coalitie-akkoord gepresenteerd kan worden.

,,We hebben vorige week drie gesprekken gehad", meldt VVD-wethouder Jon Herselman. ,,De bedoeling is dat we vandaag (maandag) de puntjes op de i zetten en vrijdagmorgen alles presenteren. Ik denk dat dat moet gaan lukken."

Er ligt volgens Herselman inmiddels een concepttekst klaar waar de zes onderhandelaars zich allemaal in kunnen vinden. ,,Het vertrouwen is er. Dat is heel belangrijk. De tekst nemen we nog een keer door en dan kan die langs de partijen. We zijn per partij met twee onderhandelaars maar het moet natuurlijk wel een breder draagvlak hebben. Dan kunnen we het dinsdag 4 september formeel aanbieden aan de gemeenteraad."

Struikelen

Ook de onderhandelaars van de andere twee partijen zijn positief over het verloop van de gesprekken. ,,We hebben heel wat uurtjes bij elkaar gezeten", aldus Evert Damen namens het CDA. ,,Maar het is ook belangrijk dat we het goed doen. Want we willen niet nog een keer struikelen."

Quote Het vertrouwen is er. Dat is heel belangrijk. Jon Herselman

Daar is PvdA-voorzitter Willem Sanderse het mee eens: ,,We hadden in Kapelle de eerste coalitie die klapte in het land en we zijn de laatste die nog bezig is met formeren. Maar zoiets moet zorgvuldig gebeuren. Je kan je geen tweede ongeluk veroorloven."

Volledig scherm Op 8 mei van dit jaar werden Marco Kleppe (links), Evert Damen (midden) en Jon Herselman (rechts) nog benoemd als wethouders van Kapelle. © Willem Adriaansens

Sanderse zegt dinsdagavond een ledenvergadering te willen houden. ,,Om te kijken welke conclusie we aan het akkoord kunnen verbinden", zegt hij voorzichtigjes. ,,Maar daar ben ik niet zenuwachtig voor. Vanaf het begin waren er al geen struikelblokken. We hebben onderkend dat we niet overal hetzelfde over denken. Maar ook dat er geen punten zijn die elkaar uitsluiten. Dus het lijkt een goede samenwerking te kunnen worden."

Sportcentrum

Ook Damen ziet die samenwerking wel zitten. ,,Op heel veel vlakken liggen de standpunten helemaal niet zo ver uit elkaar. Het nieuwe sportcentrum was een onderwerp dat wat aandacht vroeg. Maar ook daar zijn we uitgekomen."