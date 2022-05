Coach gaat bedrijven in Goes helpen verduurzamen: ‘Met een dak zonder zonnepanelen kom je niet meer weg’

Om bedrijven te helpen aan de strenge eisen te voldoen, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor een coach aan te stellen die hen gaat helpen. ,,Want als je eigenlijk gewoon een simpele loods wilde bouwen, maar nu aan allerlei extra eisen moet voldoen, kan ik me voorstellen dat je veel vragen hebt’’, aldus de wethouder. De gemeenteraad moet overigens nog beslissen of de coach er daadwerkelijk komt.

Heel hoog niveau

Het gaat om bedrijven die zich gaan vestigen op het nieuwe Bedrijvenpark Deltaweg. Dat komt aan de westzijde van de Deltaweg, pakweg tussen hotel Van der Valk en snelweg A58. Het bedrijventerrein komt er, omdat de kavels op de bestaande bedrijventerreinen in Goes allemaal zijn uitgegeven. Op aandringen van de gemeenteraad moeten bedrijven straks minimaal voldoen een ‘breeam-score 3'. Breeam is een landelijke standaard voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Het hoogste niveau is 5. ,,Maar dat is voor de meeste bedrijven praktisch onhaalbaar’’, aldus De Goffau. ,,Als je dan naar het verdienmodel kijkt, als je daar al over kunt spreken bij verduurzaming, wordt het lastig. Niveau 3 is ook al hoog.’’