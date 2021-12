Clubs in Goes vrezen verandering bij inzamelen oud papier: ‘Contributie moet misschien flink omhoog’

Blauwe bak

Wat is er aan de hand? Op dit moment krijgen de verenigingen geld van de gemeente, omdat vrijwilligers een aantal keer per maand met de vuilniswagen meelopen als die de blauwe bakken met oud papier gaat legen. Die situatie is ontstaan toen de gemeente in 2006 die blauwe bak introduceerde. Vóór die tijd haalden de clubs (en ook kerken) zelf oud papier op, waarmee ze geld verdienden. Het bedrag dat de clubs kregen in het nieuwe systeem werd destijds bepaald op basis wat ze in de jaren ervoor zelf in het laatje brachten. V.V. Wolfaartsdijk krijgt op dit moment 8000 euro per jaar voor het laten meelopen van de vrijwilligers.