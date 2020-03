Cliënten kunnen niet naar dagbesteding Gors vanwege corona

video De scholen zijn open. Voor hoe lang nog?

13 maart VLISSINGEN - Twaalf uur. Bij de Frans Naereboutschool in Vlissingen staat een handvol ouders te wachten. Het schoolplein is nagenoeg leeg. Waar is iedereen? Thuis, is het antwoord. Groep 1-2 telt normaal 23 kinderen; van hen zijn er 12 ziek gemeld, vertelt de leerkracht.