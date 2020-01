ClaraThuis biedt steeds vaker hulp aan terminaal zieke mensen en hun naasten

In 2019 bood ClaraThuis hulp aan 37 terminale mensen en hun naasten. De groei tekende zich vooral af in het laatste kwartaal. Laat dat nou net de periode zijn waarin de stichting in de vorm van een fotowedstrijd een publiciteitsoffensief is gestart. Al sinds september kunnen (amateur)fotografen elke maand foto's insturen die te maken hebben met het werk van ClaraThuis. Elke maand kiezen een vakjury en het publiek de mooiste foto's. In mei volgt een expositie in het stadskantoor in Goes.