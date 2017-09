ChristenUnie: 'Laat publiek toe bij scheepsstrandingen'

Volgens hem zijn er deskundigen die het risico dat sleepkabels honderden meters weg kunnen schieten in twijfel trekken. ,,We hebben recent twee van die mooie boten gehad in de bocht van Bath. De eerste was een bijzonder spektakel. Bij de tweede stranding was het zelfs voor de mensen uit het dorp onmogelijk om er heen te gaan, de toegang werd hen gewoon geweigerd. Als zoiets gebeurt en mensen vinden het leuk om er naar te kijken, zou het niet wat plezant zijn om mensen er gecontroleerd zicht op te laten hebben?"



Thea Laban (VVD) was het daar volstrekt niet mee eens. ,,De veiligheid gaat boven alles. De eerste keer is heel duidelijk gezegd dat de veiligheid van de mensen in het geding kwam. Dan moet je gewoon reageren. Als je dat niet doet gaan we flink nat.” Ook CDA’er Peter Koeman deed een duit in het zakje: ,,Wil de ChristenUnie soms tribunes bij Bath plaatsen?”