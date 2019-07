Chef-kok Wouter Kik begint eigen restaurant aan de Vlasmarkt in Goes

Kik maakte eerder furore als kok in restaurant De Vierbannen, naast het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Daarna werkte hij bij sterrenrestaurant De Kromme Watergang in Slijkplaat. Met het openen van het restaurant in Goes komt een droom uit, zo laat de talentvolle chef-kok weten. Jean Luc Etienne was onder meer werkzaam bij het bekende restaurant Parkheuvel in Rotterdam als manager en sommelier.