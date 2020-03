Chauffeurs Kotra Logistics komen hun cabine niet meer uit tijdens het laden en lossen

Zeeuwse (22) heeft corona: ‘Het is vervelend dat meteen heel het dorp het weet’

21:57 HEINKENSZAND - Ze wordt heel de dag al platgebeld, haar vrienden doen ineens paniekerig en in het dorp is het het gesprek van de dag. Vanochtend kreeg een 22-jarige vrouw uit Heinkenszand te horen dat ze het coronavirus bij zich draagt. ,,Het is vervelend dat meteen heel het dorp het weet. De paniekerigheid die ontstaat is echt overdreven.”