Chagrijn over brandweerpost in Heinkenszand blijft: een ‘parkeergarage’ in de vorm van een ‘blackbox’

Nog geen eind aan bezuinigin­gen in Borsele: nu ook bewegings­on­der­wijs op de korrel

In de zoektocht naar manieren om te bezuinigen is bij de gemeente Borsele nu ook sport in beeld. Door onder meer het ondersteunen van bewegen op scholen stop te zetten, hoopt het gemeentebestuur ruim een ton per jaar te besparen.

1 februari